Смертельное ДТП с участием инкассаторской машины произошло в пригороде Актау

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На месте работают медики и полицейские.
Около "Адайской автобазы" в Мунайлинском районе столкнулись три автомобиля: Chevrolet Cobalt, Daewoo Nexia и инкассаторская машина, передает zakon.kz.
Как уточняется lada.kz, ДТП произошло 13 октября.
Свидетели происшествия говорят, что на месте работают медики и полицейские.
Сообщается о пострадавших, а также погибших в аварии.
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