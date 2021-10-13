Смертельное ДТП с участием инкассаторской машины произошло в пригороде Актау

На месте работают медики и полицейские.

Около "Адайской автобазы" в Мунайлинском районе столкнулись три автомобиля: Chevrolet Cobalt, Daewoo Nexia и инкассаторская машина, передает zakon.kz.

Как уточняется lada.kz, ДТП произошло 13 октября.

Свидетели происшествия говорят, что на месте работают медики и полицейские.

Сообщается о пострадавших, а также погибших в аварии.

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