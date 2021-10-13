Экс-полицейских оштрафовали за вымогательство в СКО

Наказаны были и руководители бывших стражей порядка.

Подсудимые пожизненно лишены права занимать должности в соответствующих органах, передает zakon.kz.

12 октября личным составом в режиме онлайн заслушан приговор суда в отношении двух бывших полицейских, признанных виновными в вымогательстве денег путем мошенничества. По приговору суда патрульным назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере от похищенной суммы, или по 1,5 млн тенге каждому, - сообщает пресс-служба МВД РК.

Как подчеркнул начальник ДП СКО Марат Тулебаев, наказаны были и руководители бывших стражей порядка.

Глава областной полиции напомнил о принципиально жесткой позиции по отношению ко всем проявлениям коррупции в рядах органов внутренних дел.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента полиции области в апреле этого года. Органы внутренних дел являются правоохранительным органом, чья служба собственной безопасности активно выявляет совершенные сотрудниками правонарушения, тем самым "очищая" полицию от коррупционеров и нарушителей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в СКО возобновлена практика проведения открытых судебных заседаний в режиме онлайн по прежнему месту службы сотрудников органов правопорядка, совершивших коррупционные правонарушения.

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