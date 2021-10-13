Скончался первый директор Чернобыльской АЭС

Виктору Брюханову было 85 лет.

Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший ею во время катастрофы в 1986 году, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего, - сообщила пресс-служба АЭС в Facebook.

На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию станции. После аварии на ЧАЭС его отстранили от руководства. В июле 1988 года он был приговорен к десяти годам заключения. Уже через пять лет Брюханова досрочно освободили.

В апреле Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле. Среди них и первый доклад Брюханова с пометкой "секретно". Тогда он писал, что ситуация в городе Припять и районах рядом нормальная, а уровень радиации - контролируемый.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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