В ответ на санкции: Беларусь приостановила действие соглашения с ЕС о реадмиссии

Это произошло в рамках ответных мер на "недружественные действия" Евросоюза в отношении Беларуси.

С 14 октября вступил в силу закон о приостановке соглашения Беларуси с Евросоюзом о реадмиссии, сообщает zakon.kz.

Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года, - говорится в законе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В конце июня 2021 года Беларусь заявила, что приостановит его действие в ответ на санкции Евросоюза. Фактически соглашение не действовало с конца мая.

Документ, который подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", принятые Евросоюзом и его государствами-членами в отношении республики, предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с сообществом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.

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