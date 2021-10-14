В Казахстане зафиксирован прирост заболевших коронавирусом

Всего в стране подтверждено 910 832 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 октября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 278 человек. Например, в Алматы по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 81, в ВКО - на 61, в Нур-Султане - на 30 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 270,

в городе Алматы – 350,

в городе Шымкент – 81,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 142,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 135,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 66,

в Карагандинской области – 163,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 154,

в СКО – 149,

в Туркестанской области – 45.

Всего в стране подтверждено 910 832 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 61,

в городе Алматы - 419,

в городе Шымкент - 126,

в Акмолинской области - 45,

в Актюбинской области - 153,

в Алматинской области - 155,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 196,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 81,

в Карагандинской области - 178,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 37,

в Мангыстауской области - 24,

в Павлодарской области - 93,

в СКО - 94,

в Туркестанской области - 81.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 852 744 человека.

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