Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по КВИ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В "зеленой" зоне расположились семь регионов.
Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 октября 2021 года:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент и Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!