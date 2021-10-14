Более 7 млн казахстанцев получили две дозы вакцины от COVID-19

Приложение zakon.kz
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Вторым компонентом вакцины от КВИ провакцинирован 7 022 361 человек.
Более 7 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Первым компонентом 7 947 201 человек провакцинирован в Казахстане на 14 октября, вторым компонентом - 7 022 361, - говорится в сообщении Минздрава.
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