Более 7 млн казахстанцев получили две дозы вакцины от COVID-19

Вторым компонентом вакцины от КВИ провакцинирован 7 022 361 человек.

Более 7 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Первым компонентом 7 947 201 человек провакцинирован в Казахстане на 14 октября, вторым компонентом - 7 022 361, - говорится в сообщении Минздрава.

Читайте также:

В Казахстане зафиксирован прирост заболевших коронавирусом

Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по КВИ

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!