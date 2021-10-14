31 человек скончался от коронавируса за сутки в Казахстане 

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек.

За сутки в Казахстане скончался от коронавируса 31 человек, от пневмонии - 8, сообщает zakon.kz.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444+ и 6845 КВИ-), из них в стационарах находятся 9150 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 139.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 669 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 194, на аппарате ИВЛ – 130, - говорится в сообщении Минздрава.

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