В Норвегии мужчина стрелял в людей из лука: пять погибших

Стрелок действовал в одиночку.

Норвежская полиция задержала мужчину, который напал с луком и стрелами на горожан, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.

По информации норвежской полиции, стрелком оказался гражданин Дании. Ему 37 лет, атаку на прохожих он совершил с помощью лука и стрел в Конгсберге вечером 13 октября. Мужчину задержали и предъявили обвинение.

Он является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге, - сообщает местная полиция.

Известно, что он действовал в одиночку, его мотивы непонятны.

Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе под контролем.

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