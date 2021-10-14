В Норвегии мужчина стрелял в людей из лука: пять погибших

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Стрелок действовал в одиночку.
Норвежская полиция задержала мужчину, который напал с луком и стрелами на горожан, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.
По информации норвежской полиции, стрелком оказался гражданин Дании. Ему 37 лет, атаку на прохожих он совершил с помощью лука и стрел в Конгсберге вечером 13 октября. Мужчину задержали и предъявили обвинение.
Он является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге, - сообщает местная полиция.
Известно, что он действовал в одиночку, его мотивы непонятны.
Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе под контролем.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!