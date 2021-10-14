Глобальный форум по табаку: снижать вред, а не запрещать

На данный момент курильщикам предложены альтернативные методы потребления никотина, к примеру, системы нагревания табака.

В ходе конференции, посвященной борьбе с вредной привычкой, эксперты в очередной раз подчеркнули важность подхода, основанного на концепции снижения вреда.

В конце сентября текущего года в виртуальном формате прошел Глобальный форум по табаку и никотину (GTNF). Конференция проводится ежегодно и является площадкой для дискуссии крупных игроков табачного бизнеса, ученых, экспертов, политиков и представителей неправительственных организаций.

Последним уделяется особенное внимание, ведь, по мнению участников форума, именно власти и общественники должны повлиять на распространение концепции снижения вреда и, соответственно, изменить отношение к альтернативным способам курения в обществе.

В чем суть концепции снижения вреда? В том, что жесткие государственные запреты в борьбе с вредными привычками не дадут положительных результатов, скорее, наоборот, криминализируют связанные с ними сферы и в итоге лишь затруднят решение проблем. Яркий пример тому – распространение самогона при введении сухого закона. В фокусе концепции снижения вреда – неинфекционные заболевания, среди которых онкология, проблемы с сосудами, астма и диабет. Провоцирующими их факторами, в соответствии со списком ВОЗ, называют злоупотребление алкоголем, неправильное питание, наркозависимость и табакокурение. Основная мысль концепции – нужно не запрещать вредное поведение, а заменять его менее вредным.

Что касается курильщиков, на данный момент им предложены альтернативные методы потребления никотина, к примеру, системы нагревания табака, что идеально укладывается в упомянутый выше подход к заботе о здоровье людей. Смысл в том, что при использовании систем нагревания табака выделяется не богатый канцерогенными соединениями дым, а куда менее вредный аэрозоль.

В частности, на прошедшем мероприятии концепцию снижения вреда в части табакокурения поддержал профессор Дэвид Леви. Он выстроил модель для сравнения рисков при "традиционном" курении и вейпинге, рассчитал количество спасенных жизней в случае перехода курильщиков на менее губительную альтернативу. Так, по мнению Леви, если правительство Германии будет опираться на научные доводы в регулировании никотиновой продукции со сниженным риском, то до 2060 года получится уберечь 300 тысяч граждан страны. 1,8 млн. преждевременных смертей не случилось бы в этом случае в США.

Положительное влияние лояльности власти к вейпингу можно наблюдать на примерах Великобритании и США.

Агентство общественного здравоохранения Англии (Public Health England) признало политику снижения вреда на официальном уровне и выступило против неоправданных ограничений в реализации электронных сигарет. Благодаря этому снизить уровень курения в стране с 2012 года удалось на 25%. Снижение продемонстрировал и процент ежедневных курильщиков - с 17,9% до 15,5% - в период с 2015 по 2019 год. Более того, в марте текущего года агентство опубликовало очередной доклад о вейпинге, в котором повторно заверило в меньшей опасности бездымных устройств по сравнению с обычными сигаретами. Эксперты порекомендовали правительствам других государств взяться за разработку политики, поддерживающей переход на курение без дыма, и посетовали на недостаточную осведомленность людей об альтернативных методах потребления никотина.

По их оценкам, многие любители посмолить до сих пор уверены во вредоносности вейпинга и относятся к системам нагревания табака с противоречащим научным доводам недоверием.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило продавать систему нагревания табака как продукт с пониженным воздействием. В принятии решения ведомство как раз-таки опиралось на результаты научных исследований, продемонстрировавшие менее тлетворное влияние гаджета на здоровье не только самих курильщиков, но и некурящей части населения. Теперь устройства и аксессуары к ним в Штатах продаются с указанием о нагревании, а не горении табака, снижении образования вредных и потенциально вредных веществ, снижении воздействия этих веществ на организм.

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