Выехал на красный - грузовик насмерть сбил мужчину в Алматинской области

Водитель грузовика водворен в ИВС.

Водитель грузовика насмерть сбил мужчину в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

13 октября около 16:45 часов 59-летний житель Алматы, управляя автомашиной Wuling, следовал по автодороге Алматы-Кокпек-Коктал в западном направлении. При въезде в село Гульдала отвлекся от управления и, выехав на красный сигнал светофора, допустил наезд на переходящего через дорогу по пешеходному переходу мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. Личность погибшего устанавливается, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Водитель водворен в ИВС.

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