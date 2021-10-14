Отопление подешевело в Казахстане, но не везде

В теплом Шымкенте отопление стоит вдвое дороже, чем в Нур-Султане.

Тарифы на центральное отопление в Казахстане по итогам семи месяцев сократились на 1,2%, сообщает zakon.kz.

В этом периоде цены за тепло сокращаются третий год подряд.

Однако, как отмечено в исследовании Energyprom.kz, в региональном разрезе ситуация несколько иная.

В 13 из 17 регионов страны тарифы на центральное отопление выросли. Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской области - на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области - на 5,9%, - заявили аналитики.

В трех регионах тарифы уменьшились, больше всего - в Туркестанской области: сразу на 40,5%. Также сокращение наблюдалось в Костанайской области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%).

В Шымкенте цены в секторе не изменились.

Средний тариф на центральное отопление по Казахстану в сентябре составил 3522 тг за 1 Гкал.

Среди крупных городов и мегаполисов тариф варьируется от 1805 тг за 1 Гкал в Кокшетау до 5383 тг за 1 Гкал в Атырау. В тройке самых "дорогих" по отоплению больших городов к Атырау присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тг и 4831 тг за 1 Гкал соответственно, - говорится в сообщении.

Самые низкие тарифы наблюдаются в северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых "дешевых" в секторе Павлодар и Нур-Султан - 2392 тг и 2454 тг за 1 Гкал соответственно.

Среди регионов самые большие объемы выработки теплоэнергии приходятся на Павлодарскую (8,5 млн Гкал) и Карагандинскую (8 млн Гкал) области.

Также значительные объемы зафиксированы в крупнейших мегаполисах РК: Алматы (5,3 млн Гкал) и Нур-Султане (5,2 млн Гкал), - отмечено в публикации.

Наименьшие объемы выработки ожидаемо отмечены в южных регионах: Туркестанской (0,3 млн Гкал) и Кызылординской (0,4 млн Гкал) областях, а также городе Шымкенте (1,1 млн Гкал).

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