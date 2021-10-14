Оплата комуслуг - сколько нужно хранить квитанции

Все платежи надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками - эксперт.

Эксперт рассказал, сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг, передает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

По его словам, недостаточно вовремя оплатить коммунальные квитанции.

Важно сохранить чеки или квитанции с отметками об оплате на положенный по закону срок - три года, иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда ваша управляющая компания предъявит вам иск или требование оплатить то, за что вы уже платили, - пояснил эксперт.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. Согласно ст. 178 Гражданского кодекса РК, общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Как считает специалист, управляющая компания может ошибаться, а также она может смениться.

Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая управляющая компания, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании. Сергей Минко

Хранить квитанции, по мнению специалиста, нужно даже чуть больше трех лет, так как иск от управляющей компании может прийти в самый последний момент.

И если вы выбросили квитанции ровно по истечении трех лет, то в суд вы пойдете без доказательств. Итогом может стать повторная оплата всех квитанций, - предупредил он.

Также эксперт высказался об электронных платежах.

Казалось бы, вы оплатили квитанцию через электронные платежи, и хранить ничего не надо. Но представьте ситуацию, что ваш банк заблокировал ваш счет, и в момент, когда управляющая компания подаст на вас в суд, у вас не будет к нему доступа.

По словам специалиста, это часто происходит как раз с крупнейшими банками, а у маленьких банков могут, например, отозвать лицензию.

Так что все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками. Сергей Минко

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!