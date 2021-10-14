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В Совминке скидки на лечение 

Фото: АО "Центральная к... 14 октября 2021, 10:51

Также предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации.

Центральная клиническая больница Совминка предоставляет скидки на лечение с 24 сентября по 24 октября, сообщает zakon.kz.

Предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации. За исключением отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, карантинно-обсервационного отделения, 1 и 2 соматических отделений. При условии наличия мест.

По скидке вы можете быть госпитализированы и пролечены по следующим направлениям:

  • Кардиология;
  • Терапия;
  • Ревматология;
  • Неврология;
  • Эндокринология;
  • Аллергология;
  • Гастроэнтерология;
  • Нейрохирургия;
  • Онкохирургия;
  • Офтальмология;
  • Интервенционная кардиология;
  • Сердечнососудистая кардиология;
  • Хирургия;
  • Гинекология;
  • Травматология и ортопедия;
  • Урология;
  • Нефрология;
  • И т.д.

Подробнее по телефонам: +7 727 272 60 00, +7 727 272 60 02.

Адрес: город Алматы, улица Панфилова, 139.

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