В Совминке скидки на лечение 

Также предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации.

Центральная клиническая больница Совминка предоставляет скидки на лечение с 24 сентября по 24 октября, сообщает zakon.kz.

Предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации. За исключением отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, карантинно-обсервационного отделения, 1 и 2 соматических отделений. При условии наличия мест.

По скидке вы можете быть госпитализированы и пролечены по следующим направлениям:

Кардиология;

Терапия;

Ревматология;

Неврология;

Эндокринология;

Аллергология;

Гастроэнтерология;

Нейрохирургия;

Онкохирургия;

Офтальмология;

Интервенционная кардиология;

Сердечнососудистая кардиология;

Хирургия;

Гинекология;

Травматология и ортопедия;

Урология;

Нефрология;

И т.д.

Подробнее по телефонам: +7 727 272 60 00, +7 727 272 60 02. Адрес: город Алматы, улица Панфилова, 139.

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