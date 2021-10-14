В Совминке скидки на лечение 

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Также предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации.
Центральная клиническая больница Совминка предоставляет скидки на лечение с 24 сентября по 24 октября, сообщает zakon.kz.
Предоставляется скидка 50% на койко-день при госпитализации. За исключением отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, карантинно-обсервационного отделения, 1 и 2 соматических отделений. При условии наличия мест.
По скидке вы можете быть госпитализированы и пролечены по следующим направлениям:
Подробнее по телефонам: +7 727 272 60 00, +7 727 272 60 02.
Адрес: город Алматы, улица Панфилова, 139.
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