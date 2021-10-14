Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Медики назвали срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом.

Группа медиков из пяти стран установила, что уровень антител падает в течение полугода после COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Данное исследование проводили ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая. Оно показало, что нейтрализующая способность плазмы сохраняется вплоть до 15-ти месяцев после появления первых симптомов.

Количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным до 15-го месяца, - говорится о результатах исследования, которые были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Для эксперимента были собраны 188 образцов крови 136 пациентов, у которых заболевание коронавирусом протекало в тяжелой и легкой форме.

После достижения самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после 6 месяца, - пишут исследователи.

Противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих пациентов с COVID-19 сохраняется продолжительное время, но некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся "дельта-штамм", могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме. Согласно исследованию, титры антител против штаммов "бета", "гамма" и "дельта" в определенные периоды изучения были в 8-16 раз слабее, нежели титры против "альфа-штамм". Действие же плазмы с антителами против последнего было зафиксировано у 87% пациентов с 6 по 15 месяц после заражения.

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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