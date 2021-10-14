Доллар снова дешевеет

Курс снизился на 0,47 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,67 тенге (-0,42), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-427,1 тенге, евро – 493,7-495,7 тенге, рос. рубль - 5,91-5,96 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 14 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,71%, составив $81,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,75% — до $83,80 за баррель.

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