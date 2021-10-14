В Павлодаре 11-летний мальчик провалился в яму

Его госпитализировали в детскую областную больницу.

В Павлодаре 13 октября ночью мальчик провалился в яму на территории частного дома, передает zakon.kz.

На место выехали спасатели в количестве четырех человек и одной единицы техники.

По прибытии спасатели спустились в яму и с помощью альпинистского снаряжения на носилках подняли мальчика, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Его госпитализировали в детскую областную больницу.

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