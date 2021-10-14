В Павлодаре 11-летний мальчик провалился в яму

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Его госпитализировали в детскую областную больницу.
В Павлодаре 13 октября ночью мальчик провалился в яму на территории частного дома, передает zakon.kz.
На место выехали спасатели в количестве четырех человек и одной единицы техники.
По прибытии спасатели спустились в яму и с помощью альпинистского снаряжения на носилках подняли мальчика, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Его госпитализировали в детскую областную больницу.
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