Установить правила и стандарты для электросамокатов в Казахстане попросил депутат

Электросамокаты, скорость которых пропорциональна скорости автомобиля, не относятся ни к одной категории транспортных средств.

Разработать соответствующие регламенты, стандарты и требования к электросамокатам в Казахстане. С таким депутатским запросом обратился сенатор Нурторе Жусип к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании Сената депутат отметил, что сейчас во всех больших городах Казахстана можно столкнуться с быстроходными самокатами.

Скорость электросамоката очень высока, и он может появиться в любой точке тротуара. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры не ведет официальную статистику происшествий с участием таких устройств. Электросамокаты, самокаты, гироскутеры оказались сейчас в ситуации, представляющей серьезную опасность для жизни граждан. Между тем, за 8 месяцев зарегистрировано 387 несчастных случаев с участием таких устройств, 25 человек погибли, 411 получили травмы, - сообщил Жусип.

Сенатор добавил, что в соответствии со ст. 64 Закона РК "О дорожном движении" данные устройства госрегистрации в уполномоченном органе не подлежат.

И как-то получается, электросамокаты, скорость которых пропорциональна скорости автомобиля, не относятся ни к одной категории транспортных средств. В настоящее время в нормативных актах отсутствует классификация устройств данного типа. МВД отмечает, что отнесение электросамокатов к какому-либо транспортному средству, например, к мопедам или скутерам, невозможно из-за ряда принципиальных технических различий и особенностей эксплуатации, - констатировал парламентарий.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств любое транспортное средство, предназначенное для использования на дорогах общего пользования, должно быть оснащено ближним и дальним светом, светоотражателями, указателями поворота, габаритным освещением, тормозным сигналом, спидометром и боковыми зеркалами.

У нас нет ни одного из них, как так? Отсутствие соответствующей классификации и техтребований к указанным устройствам не позволяет законодательно закрепить права и обязанности лиц, управляющих такими средствами. А также установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию, требований безопасности, процедур оценки соответствия, единые требования маркировки. В связи с этим считаем необходимым правовое регулирование ввоза и безопасной эксплуатации электросамокатов, - подчеркнул сенатор.

Депутат попросил правительство ускорить проработку вопроса классификации вышеуказанных устройств и внесение в соответствующие поправки в законодательные акты.

Требуется разработать соответствующие регламенты, стандарты и требования к данным устройствам с учетом норм, отраслевых техрегламентов ЕАЭС в рамках осуществления таможенного контроля. Просим принять меры по ограничению ввоза устройств, не соответствующих требованиям регламентов и стандартов. Координатором рассмотрения данного вопроса определено Минторговли. Было бы правильно, если бы министерство ускорило разработку соответствующего стандарта, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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