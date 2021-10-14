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Проводится доследственная проверка.
В Узбекистане женщина пыталась продать младенца за пять тысяч долларов (более 2 млн тенге), сообщает zakon.kz.
По данным CentralAsia (UZ), младенец родился 8 октября.
Стражи порядка задержали уроженку Кашкадарьинской области.
Молодая мама была задержана в момент передачи денег, которые были помечены. Новорожденного передали в детский дом, - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
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