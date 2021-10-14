"Кайрат" первым вышел в полуфинал Кубка Казахстана

Остальные три команды, которые пройдут в плей-офф, станут известны поздно вечером 14 октября.

14 октября начались заключительные игры группового раунда Кубка республики по футзалу, передает zakon.kz.

Наметился очень интересный финальный день: в группе "А" три команды имеют шанс на выход в следующий раунд, а в группе "В" – все четыре клуба.

В первом матче игрового дня главный фаворит турнира – "Кайрат" – разгромил "Рахмет" – 7:5 – и завоевал путевку в полуфинал. Остальные три команды, которые пройдут в плей-офф, определятся поздно вечером 14 октября, когда завершатся все предварительные игры в группах.

Куандык Шынасилов

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