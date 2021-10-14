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В Сети появилось видео массовой драки в Актау

Фото: pixabay.com 14 октября 2021, 12:54

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Массовая драка в Актау попала на видео, сообщает zakon.kz.

Драка произошла ночью 13 октября.

В полиции отметили, что изучаются все камеры видеонаблюдения, ведется работа по установлению причастных лиц.

В больницу с телесными повреждениями никто не обращался. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили Lada.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.

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