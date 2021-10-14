Минобороны о ликвидации боеприпасов близ Тараза: Работы будут проводиться до 13 ноября

Территория вокруг места подрыва оцеплена.

В пресс-службе Минобороны РК предупредили население, что в Жамбылской области около месяца будут проводиться работы по подрыву фрагментов боеприпасов, передает zakon.kz.

Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 км от воинской части и населенных пунктов в безлюдной горной местности, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, силами инженерно-саперных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан в Байзакском районе Жамбылской области начаты контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов.

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Группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений. Местные исполнительные органы и население о проведении подрывных работ были оповещены заблаговременно, - отмечается в информации.

Силами военной полиции с привлечением сотрудников Департамента внутренних дел Жамбылской области территория вокруг места подрыва оцеплена.

Подрывы будут сопровождаться звуковым эффектом. Опасности для населения проводимые работы не представляют.

Ранее в соцсетях появились сообщения о взрывах, которые услышали жители Тараза.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В результате произошло порядка 10 взрывов, 98 человек пострадали, 17 погибших, среди которых военнослужащие, сотрудники противопожарной службы, военный прокурор.

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