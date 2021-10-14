АО "Самрук-Қазына": Углеродная нейтральность - достижимая цель

Осуществление поставленных целей потребует значительных средств и инвестиций.

В Казахстане будет разработана Доктрина углеродной нейтральности до 2060 года. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев на Международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества, финансовых институтов, партнеры по развитию и СМИ.

Глава государства подчеркнул, что "уже сейчас очевидно, что достижение амбициозной цели Доктрины потребует системных усилий: модернизации топливно-энергетического комплекса, пересмотра индустриальной и агропромышленной политики, новых подходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и образе жизни людей".

К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны. Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Его успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году. В результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 млрд тонн углекислого газа.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что осуществление поставленных целей потребует значительных средств и инвестиций в модернизацию сектора производства электроэнергии и тепла, поддержки со стороны общества, пересмотра национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, гармонизации ее с соответствующими международными системами.

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев в своем докладе отметил, что при разработке прогнозного баланса критически важно не допустить деиндустриализации экономики. Энергопотребление в Казахстане к 2060 году может вырасти в 2-3 раза и основой для удовлетворения спроса должны стать возобновляемые источники с активным развитием смарт-грид технологий и систем аккумулирования и хранения энергии.

Учитывая специфику ВИЭ, а также ограниченные ресурсы газа, альтернативой угольной генерации становятся атомные электростанции. С учетом развития технологий, повышения безопасности и социальной стоимости атомной энергии отводится ключевая роль в решении энергетических проблем.

Алмасадам Саткалиев рассказал, что в рамках мер по стимулированию энергоперехода Фонд "Самрук-Қазына" планирует реализацию ряда проектов, в том числе: • перевод ТЭС нескольких городов с угля на газ • развитие ВИЭ • применение технологий умных сетей с внедрением систем аккумулирования и хранения энергии • развитие методов улавливания и хранения углерода • использование водородной и геотермальной энергетики • ввод атомной электростанции • строительство экспериментальной станции на основе “чистых” угольных технологий

На конференции также выступили помощник генерального секретаря ООН Мирьяна Сполярич Эггер, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, лауреат Пулитцеровской премии Даниэл Ергин, управляющий директор по "зеленой" экономике и климатической деятельности ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер, директор управления окружающей среды ОЭСР Рудольфо Лэси. С видеообращением к участникам мероприятия обратился спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

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