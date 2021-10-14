В Таразе прошла международная конференция

В заседании приняли участие более 200 отечественных экспертов.

Сохранение межэтнического мира и взаимного согласия, ставшего залогом развития и процветания нашего государства, - ответственность каждого гражданина. Об этом подробно говорилось на международной научно-практической конференции "Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и предстоящие задачи" в Таразе.

В заседании приняли участие более 200 отечественных экспертов в области межэтнических отношений и конфликтологии из России, Украины, Израиля, Болгарии, Узбекистана, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств национальной экономики, внутренних дел, образования и науки, институтов философии, политологии и религиоведения.

На открытии мероприятия аким области Бердибек Сапарбаев ознакомил присутствующих с письмом президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В письме главы государства говорится, что межэтническое согласие - это курс, заданный Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сегодня имеет огромное значение для всего нашего общества и каждого гражданина в отдельности, эта уникальная модель получила достойную оценку на уровне мирового сообщества. Глава государства особо отметил, что благодаря сплоченности и созидательному труду нам удалось укрепить независимость, построить стабильное государство, которое завоевало авторитет в мире, и пожелал успехов в работе конференции.

Аким области Бердибек Сапарбаев подробно остановился на важнейших направлениях региональной практики укрепления межэтнического согласия.

Сила любой страны - в единстве ее народа. Первый Президент - Елбасы, основатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Абишевич отметил, что "Стабильность и согласие - это ежедневный нескончаемый труд, который должен передаваться от поколения к поколению". Жамбылская область является одним из регионов наибольшего проживания этносов в республике. 87 национальностей дружно живут под одной крышей. Они проживают в 25 населенных пунктах в 7 районах области. Созданы социальные карты каждого села. Основная цель - выявление проблем, волнующих население, вызывающих недовольство. Количество этнокультурных объединений в области неуклонно растет. На сегодняшний день их насчитывается 75, - сказал глава региона.

Особое значение в укреплении толерантности приобрел инициированный главой государства пилотный проект "Мир и согласие". В рамках проекта с начала года проведены встречи в 145 населенных пунктах, определены волнующие жителей проблемы. Для их решения разработана специальная Дорожная карта.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана-заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК Марат Азильханов рассказал о роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении общественного согласия.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров выразил мнение о "Важности обеспечения межэтнического согласия в новых геополитических условиях", вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов остановился на "Новой гражданской идентичности - формуле межэтнического согласия в XXI веке", вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о "Роли социально-экономического развития регионов в обеспечении общественной стабильности".

Все присутствующие подчеркнули, что общественное согласие и политическая стабильность - высшее богатство страны, во благо укрепления важных достояний и ценностей должен усердно трудиться каждый гражданин Казахстана.

Работа конференции, запланированная на два дня, в рамках основной темы продолжается в четырех секциях. С докладами выступают отечественные и зарубежные спикеры.

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