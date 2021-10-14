Как в Узбекистане готовятся к выборам президента

На главный пост страны претендуют пять человек.

В это воскресенье узбекистанцы будут выбирать президента. На главный пост страны претендуют пять человек и среди них – действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. О том, как идет предвыборная кампания и в чем интрига этих выборов, рассказывает zakon.kz.

По законодательству РУз кандидатуры на пост президента могут выдвигать только политические партии. Кандидатом может быть человек старше 35 лет, проживавший в стране в течение последних 10 лет.

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Кандидатом от Народно-демократической партии стала Максуда Ворисова. Ей 60 лет, замужем, мать троих детей. По специальности – врач-терапевт. В политику пришла в 2018 году. Она не первая женщина-кандидат в президенты Узбекистана. До нее этот "статус" был у спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Дилором Ташмухамедовой. На выборах в 2007 году она заняла третье из четырех мест.

Вот что Ворисова обещает гражданам в случае, если станет президентом: ввести прогрессивное налогообложение и налог на роскошь, обеспечить население бесплатным доступом к минимальному набору соцуслуг, укрепить государственное участие в экономике и др.

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Второй кандидат – Алишер Кадыров – выдвигается от Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), лидером которой и является. Кадыров родился в Ташкенте, ему 46 лет, женат, воспитывает троих детей. По профессии – филолог и экономист.

В предвыборной программе Кадырова предлагается увеличить квоты для исламских учебных заведений, популяризировать курсы Корана, увеличить зарплату воспитателям, учителям, перевести вузы на самоуправление, упразднить Министерство высшего и среднего специального образования и создать Совет ректоров и др.

Кадырова называют эксцентричным политиком. Он известен спорными высказываниями. СМИ пишут, что он находил порнографию в рекламе, в которой ее не было. Однажды заявил о недопустимости обучения детей на русском языке, потому что это будет "искоренять из них духовность и превращать в мигрантов с малых лет". Также политик предлагал сделать узбекский язык обязательным при обращении в госорганы.

Twitter / Marina Kozlova

Другой кандидат – 46-летний лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов. Окончил Ташкентский университет мировой экономики и дипломатии и Бирмингемский университет. По специальности – ученый-экономист, кандидат экономических наук, доцент.

В предвыборной программе ставит задачи по развитию "зеленой экономики", превращению отходов в ресурсы, обеспечению населения питьевой водой, улучшению ситуации в Приаралье, здравоохранению, повышению доверия к судам и созданию вокруг Узбекистана безопасного региона.

Adolat.uz

Еще один кандидат – Бахром Абдухалимов. Он лидер социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость"), вице-президент Академии наук. Ему 62 года, женат, отец троих детей. По специальности – филолог-востоковед.

Населению он обещает повысить отчетность депутатов перед избирателями, искоренить коррупцию в госорганах, усилить конкуренцию в экономике, обеспечить газом и энергией все села и др.

Кандидатов, о которых мы рассказали, электорат всерьез не воспринимает. Если Алишера Кадырова население хоть как-то знает благодаря его неоднозначным высказываниям, то, по словам местных журналистов, остальные – малоизвестные люди. Интрига предстоящих выборов лишь в том, кто займет второе место. Эксперты не сомневаются, что Шавкат Мирзиёев продолжит работать президентом.

President.uz

Шавкат Мирзиёев – кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана. Действующему президенту соседней страны 64 года, он женат, отец троих детей. По образованию – инженер-механик. Кандидат технических наук, доцент.

В случае переизбрания он предлагает узбекистанцам: сократить бедность в два раза, увеличить ВВП на душу населения до четырех тыс. долларов, исключить вмешательство государства в сельское хозяйство, повысить качество образования, развивать туризм и др.

В промежуточном отчете миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ говорится, что между кандидатами не замечено прямой или какой-либо значимой конкурентной борьбы. Предвыборная гонка проходит в спокойной обстановке. Кандидаты проводят встречи с узбекистанцами, партии распространяют агитационные материалы, на рекламных щитах показывают ролики всех кандидатов по очереди.

Эту мирную картину омрачает мнение оппозиции. Она называет выборы нечестными, потому что к ним не были допущены кандидаты от оппозиционных партий. К примеру, партию "Хакикат ва Тараккиёт" ("Правда и развитие") не зарегистрировали. Минюст объяснил, что партия не собрала для этого достаточное количество подписей.

Кандидат другой оппозиционной партии – "Эрк" – сам отказался от участия в выборах, заявив, что на него оказывается давление.

"Эрк" – первая оппозиционная партия в истории Узбекистана. Она была зарегистрирована в 1991 году. Ее лидер поэт Мухаммад Салих был единственным и главным оппонентом Ислама Каримова. Наблюдатели называли его победителем тех выборов. В 1993 году на Салиха завели уголовное дело и объявили в розыск. Салих уехал в Турцию.

После смерти Каримова Мухаммада Салиха исключили из списка разыскиваемых лиц. Изначально он поддерживал Шавката Мирзиёева, но позже заявил, что разочаровался. В 2020 году Минюст отказал партии "Эрк" в возобновлении деятельности на территории Узбекистана.

Instagram / jahongir_atajanovs

В январе 2021 года певец Джахонгир Атаджанов заявил, что намерен заняться политикой и восстановить деятельность партии "Эрк" в Узбекистане. В мае он стал кандидатом в президенты от оппозиции. С этого момента у него начались проблемы. По словам певца, на все недвижимое имущество в Ташкенте наложили арест, правоохранительные органы стали вызывать на допросы, за ним установили слежку. В своих выступлениях в соцсетях Атаджанов заявлял, что расценивает эти действия, как попытку отстранить его от политики.

В итоге 10 июля Джахонгир Атаджанов объявил о решении отойти от политики. И вот теперь партия "Эрк" призывает бойкотировать выборы.

Выборы президента пройдут в это воскресенье, 24 октября. По данным ЦИК, проголосовать могут более 21 млн граждан.

Узбекистанцы смогут проголосовать в 49 зарубежных странах, в том числе в Казахстане: в Актау и Каскелене. С 14 по 20 октября они имеют право проголосовать досрочно, если в основной день выборов не будут находиться по месту жительства.

В Узбекистане президент избирается на пятилетний срок. Если никто из пяти кандидатов не получит большинства поданных голосов, то в течение месяца после дня выборов между двумя лидирующими кандидатами пройдет второй тур.

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