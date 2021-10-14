"Не была исключена" - ВОЗ о возможной утечке COVID-19 из лаборатории

Исследования, относительно происхождения коронавируса, являются важными для науки и требуют времени

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории. Он отметил, что такая гипотеза "еще не была категорически исключена", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нужно продолжать изучение всех гипотез - от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала Всемирная организация здравоохранения постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии, - заявил глава ВОЗ в интервью, которое опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Гебрейесус считает, что исследования относительно происхождения коронавируса являются важными для науки и требуют времени. Он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.

Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые необходимы, - сказал он.

Гендиректор ВОЗ рассказал, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.

Также он заявил, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий.

Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше, - сказал он.

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