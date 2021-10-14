Манипулятор насмерть сбил велосипедиста в Уральске

Начато досудебное расследование - ДП ЗКО.

В Уральске манипулятор насмерть сбил велосипедиста, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 13 октября примерно в 22:40 в мкр. Старый Аэропорт.

Напротив дома №10 по ул. Светлая мужчина 1984 г.р., управляя автомашиной марки Hino Ranger (манипулятор), допустил наезд на мужчину 1988 г.р. который переезжал дорогу в неустановленном месте на велосипеде. пресс-служба ДП ЗКО

По данным ведомства, велосипедист, не приходя в сознание, скончался в больнице в 23:20.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель манипулятора был трезв. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). пресс-служба ДП ЗКО

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