Новый природный заказник появится в Казахстане

Заказник создается для сохранения сайгаков Уральской популяции.

Подготовлен проект постановления правительства "О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Бокейорда", сообщает zakon.kz.

Создать Ащиозекский государственный природный заказник республиканского значения Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан общей площадью 314504,1 гектара на территории Жанибекского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области, - говорится в документе.

Согласно документу в заказнике предусмотрена штатная численность в 78 человек.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

Ранее в комитете лесного хозяйства и животного мира сообщали, что заказник создается для сохранения сайгаков Уральской популяции.

В 2021 году благодаря постоянной охране численность сайгаков достигла 842 тысяч особей. Охрана редких и исчезающих видов животных, в том числе сайгаков осуществляется РГКП "ПО "Охотзоопром" на территориях 12 административных областей, общей площадью 123 млн га, где задействованы 430 инспекторов и 152 единицы автотранспортных средств высокой проходимости.

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