Погода без осадков ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды в Казахстане на 15 октября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 октября, передает zakon.kz.

Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На севере, западе, юго-востоке, востоке страны ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20-25 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На западе Атырауской, на севере Костанайской, на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

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