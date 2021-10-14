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Спасение щенка из огня восхитило казахстанцев

Фото: instagram.com / aqtobe... 14 октября 2021, 15:15

По данным ДЧС Актюбинской области, пожар произошел в одной из пристроек частного дома.

В Актобе пожарные спасли щенка от гибели в огне, сообщает zakon.kz.

По данным ДЧС Актюбинской области, пожар произошел в одной из пристроек частного дома.

Во время тушения пожара мы обнаружили беззащитного щеночка. К счастью, людей в этом помещении не оказалось. Мы подоспели вовремя, ведь пушистый питомец еще не успел надышаться едким дымом. Если бы соседи сообщили о пожаре чуть позже, то собачку уже могли не спасти, - рассказал пожарный городской части №5 Наурызбай Халилаев (на фото ниже).

Под фотографиями, опубликованными с места происшествия, пользователи Сети оставили восторженные комментарии.

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