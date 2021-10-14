Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы и скрылся

Фото: Zakon.kz 14 октября 2021, 15:24

Полицейские нашли водителя автобуса и доставили к месту ДТП для оформления.

В Алматы водитель автобуса сбил мопедиста и скрылся, сообщает zakon.kz.

14 октября в 9:00 водитель автобуса допустил столкновение с мопедом. Вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП, - сообщили в ДП Алматы.

Водитель мопеда от госпитализации отказался.

Полицейские нашли водителя автобуса и доставили к месту ДТП для оформления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ