Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы и скрылся

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Полицейские нашли водителя автобуса и доставили к месту ДТП для оформления.
В Алматы водитель автобуса сбил мопедиста и скрылся, сообщает zakon.kz.
14 октября в 9:00 водитель автобуса допустил столкновение с мопедом. Вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП, - сообщили в ДП Алматы.
Водитель мопеда от госпитализации отказался.
Полицейские нашли водителя автобуса и доставили к месту ДТП для оформления.
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