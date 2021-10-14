Муж Ксении Собчак впервые прокомментировал смертельное ДТП

Здесь несчастны все: и родные погибших, и водитель, и спасшиеся - Константин Богомолов.

Муж известной российской телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием супруги, сообщает zakon.kz.

Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все: и родные погибших, и водитель, и спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию, - написал он на своей странице в Instagram.

9 октября Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом по дороге из Адлера в Красную Поляну. Тогда автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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По данным СМИ, водитель Mercedes, который хотел обогнать автобус, полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

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После аварии пользователи Сети стали упрекать журналистку в том, что она, по их мнению, проявила недостаточно сочувствия к пострадавшим.

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