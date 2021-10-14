Названы знаки зодиака, для представителей которых 2022 год начнется с проблем

Особенно осторожными в январе 2022 года нужно быть четырем представителям зодиакального круга.

Для представителей каких знаков зодиака 2022 год начнется с проблем. Об этом рассказал астролог Павел Глоба, передает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Эксперт по звездам напомнил, что 2022 год начинает этап Водяного Тигра. Это животное, по его словам, символизирует достаток, щедрость и силу. С другой стороны, как считает Глоба, импульсивность тигра станет причиной многих перемен в жизни разных знаков зодиака.

Те, кто готов изменить свой привычный образ жизни, получат много возможностей для воплощения планов в реальность. Однако астролог посоветовал правильно оценивать последствия действий, чтобы чрезмерная надежда на удачу не сыграла злую шутку.

Особенно осторожными в январе 2022 года, как подчеркнул Глоба, нужно быть четырем представителям зодиакального круга - Ракам, Весам, Козерогам и Рыбам.

Рак

Начало года принесет множество неприятностей представителям этого водяного знака. Астролог порекомендовал Ракам не опускать руки, так как, по мнению Глобы, с проблемами помогут справиться усердие и целеустремленность.

Главное - правильно расставить приоритеты и не делать все одновременно.

Весы

Равновесие - то, что по мнению астролога, следует соблюдать рожденным под данным знаком зодиака.

От способности сохранять самообладание будут зависеть как личная жизнь, так и успех на работе.

Козерог

Как отметил Глоба, представителям этого знака зодиака нужно по максимуму проявить свою упорность.

Звезды приготовили для Козерогов период настоящих испытаний, который удастся преодолеть только с помощью настойчивости.

Рыбы

Представителям Рыб, которые обычно спокойны и уравновешены, в январе следует изменить своим привычкам.

В этот период гораздо эффективнее в достижении целей будет повышенная активность, а иногда и агрессия.

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