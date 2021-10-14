Как стать частным судебным исполнителем

Получить лицензию на занятие деятельностью частного судебного исполнителя можно через веб-портал "Электронного правительства".

Как получить лицензию на занятие деятельностью частного судебного исполнителя, рассказали в Министерстве юстиции РК, сообщает zakon.kz.

Так, получить лицензию на занятие деятельностью частного судебного исполнителя можно через веб-портал "Электронного правительства" - egov.kz.

Для этого необходимо представить документы:

заявление по форме электронного документа;

электронная копия документа об оплате в бюджет лицензионного сбора оплаченная получателем государственной услуги (6 МРП: 2021 год - 17 502 тенге, КБК - 105402, КНП - 911), для переоформления - 1 750 тенге.

форма сведений, содержащая следующую информацию:

- наименование высшего учебного заведения, номер и серия диплома, дата выдачи, наименование специальности и квалификации, код специальности и квалификации, для зарубежных дипломов - сведения о документе, подтверждающий прохождение процедуры нострификации диплома или признания;

- наименование должности с указанием организации, даты, месяца и года назначения и увольнения.

Лицензию вправе получить:

лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК, успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда; судьи, а также лица, прекратившие полномочия судьи по ряду оснований; лица, проработавшие в должности прокурора или следователя не менее пяти лет; лица, проработавшие в государственных органах в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов не менее двух лет. лица, прошедшие стажировку и аттестацию.

Вместе с тем в Минюсте отметили, что кандидаты в ЧСИ берут на себя ответственность за достоверность сведений, предоставленных при получении лицензии.

За предоставление ложных сведений при получении лицензии предусмотрена административная ответственность, а лицензиат в судебном порядке будет лишен лицензии, и в течении трех лет будет установлен запрет на получение лицензии, - отметили в Минюсте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!