ФИФА планирует ввести систему "автоматического определения офсайда"

Есть высокая вероятность того, что на ЧМ-2022 офсайды будут определяться автоматически.

Данное нововведение команды смогут испытать уже через год, на Чемпионате мира-2022, передает zakon.kz.

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер сообщил, что на мировом первенстве в Катаре может быть введена эта новая система.

Мы должны продолжать работать над скоростью принятия решений, особенно при определении офсайда. На ЧМ-2022 решения по поводу "вне игры" будут приниматься гораздо быстрее. Будет меньше остановок, ведь именно этим сейчас грешит использование ВАР. Есть высокая вероятность того, что на ЧМ-2022 офсайды будут определяться автоматически. Я не должен раскрывать карты, но это будет следующее большое изменение в работе судей, – сказал Венгер.

Куандык Шынасилов

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