Израильский эксперт рассказал о конференции в Таразе

Тараз - город, который несколько раз в истории становится границей цивилизационных битв.

Политтехнолог из Израиля, ведущий передачи "Азия. Большая игра", руководитель проекта "Asia. Great Game" (Израиль) Давид Эйдельман считает весьма символичным то, что международная конференция "Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и предстоящие задачи" проходит именно в древнем Таразе.

Очень важно, что такое мероприятие проходит именно в Таразе, потому что это город, который несколько раз в истории становится границей цивилизационных битв, границей между мирами. Этот город основали когда-то гунны, бежавшие от китайской экспансии и защитившиеся именно здесь, в Таласе. Дальше Таласа не пошли ни византийские, ни римские передовые отряды. Они остановились именно здесь. Здесь состоялась великая Таласская битва. Здесь произошли огромные события вековой, тысячелетней важности. Очень символично, что именно в Таразе обсуждаются вопросы, касающиеся политики идентичности. Мне нравится, как решаются эти вопросы в Казахстане. Потому что Казахстан очень сложное с точки зрения этничности государство. И то, что здесь обошлось без таких сценариев, как например, украинский, я считаю большой заслугой вашего политического руководства, и Первого Президента – Елбасы, и нынешнего руководителя государства, - отметил Давид Эйдельман.

По мнению израильского эксперта, мы живем в глобальном мире, который очень приблизил людей разных народов, не похожих друг на друга. Приблизил, но не научил понимать, взаимодействовать и уважать друг друга. Как раз в этой ситуации и важна политика идентичности.

Я думаю, что это очень важное мероприятие. В культовом фильме "Джентльмены удачи", который вышел полвека назад, персонаж по имени Василий Алибабаевич, когда его просят назвать город на букву А, говорит: "Джамбул, потому что там тепло, там хорошо, там моя мама". Большинство вопросов, касающихся политики идентичности и идентичности индивидуума, выглядят на первый взгляд ровно. Но это именно на первый и очень посторонний взгляд. Сегодня в современном мире политика идентичности выходит на первый план в плане конструирования, в плане главного политического механизма. И это очень важно. Если политика прежних времен, скажем так XIX - XX веков, в марксистской и других теориях рассматривалась, как борьба за ресурсы, борьба за благо, условно говоря, борьба за определенный кусок пирога, то нынешняя политология и политика – это, прежде всего, политика идентичности, которая ставит гораздо более сущностные, гораздо более важные вопросы: "кто я такой?", "куда я иду", "в каком обществе и государстве я хочу жить", - уточнил он.

В принципе, любое государство конструирует свою идентичность.

Любое политическое движение может одержать успех только тогда, когда оно опирается на политику идентичности, на политику взаимодействия. Мы живем в глобальном мире, который очень приблизил людей разных народов, не похожих друг на друга. Приблизил, но не научил понимать, взаимодействовать и уважать друг друга. Именно поэтому вот эта политика идентичности и должна помочь людям. Мы все живем в непривычном, постоянно меняющемся, постоянно мигрирующем мире, который хоть и глобален, но подвержен всяким эксцессам, взрывам и так далее. Но это наш мир, поэтому нам необходимо научиться друг с другом взаимодействовать, - заключил эксперт.

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