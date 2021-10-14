"Где Оскар?" - молодой тиктокер из США покоряет Казнет

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Видеоролик, где маленький американец, по всей видимости, разыгрывает отца, опубликовали в Instagram.
Молодой тиктокер из США покоряет Казнет, сообщает zakon.kz.
Видеоролик, где маленький американец, по всей видимости, разыгрывает отца, опубликовали в Instagram под ником @enkyboys.
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Оставайтесь в безопасности в этот Хэллоуин! Этот инопланетянин пересек черту? - говорится под описанием ролика, который набрал более 242 тыс. лайков.
Аналогичное видео, опубликованное в TikTok, набрало более 22,7 млн просмотров.
Подписчики этого харизматичного и артистичного мальчика оставляют восторженные комментарии в соцсетях.
"Где Оскар?",
"Дайте ему Оскар!",
"Этот ребенок потрясающий",
"Этот маленький мальчик - настоящий актер",
"Дайте этому мальчику Оскар! Я собирался позвонить 911", - пишут его фолловеры.
Видеоролик маленького американца опубликовали в одном из казахстанских Instagram-пабликов - оно набрало более 210 тыс. просмотров. Пользователей Сети ролик позабавил.
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