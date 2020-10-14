Эксперты назвали симптомы заболеваний печени

От здоровья печени зависит общее состояние организма.

Печень - не только самая большая железа в организме, но и уникальная химическая лаборатория, где происходит очистка от вредных веществ и токсинов, поступающих в пищевой тракт с продуктами питания и лекарственными препаратами.

На ее здоровье влияет образ жизни и питание, но болезни этого важного органа зачастую протекают незаметно, так как в нем нет болевых рецепторов, а значит, сигналы о болезнях поступают только на поздних стадиях. Важно помнить – если появляются симптомы, ситуация с печенью близка к критической.

На сегодняшний день заболевания печени, включая острые вирусные гепатиты, уносят почти полтора миллиона жизней - больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия или туберкулез.

В Казахстане по официальным статистическим данным Республиканского Центра Развития Здравоохранения 2019 года на каждые 100 тысяч населения приходится 35,1 человек с вирусным гепатитом, более 40% людей страдают от неалкогольной жировой болезни печени, которая является второй причиной трансплантации печени во всем мире (а среди женщин - первой) и наиболее быстрорастущей причиной для пересадки печени.

От здоровья печени зависит общее состояние организма, ведь она выполняет более 500 функций и в ней происходит около 20 миллионов химических реакций в минуту. Одна из главных функций печени - очистка организма, и почти 95% всех чужеродных веществ, поступающих в организм, обезвреживаются этим органом. Защищая нас от токсинов, печень сама подвергается действию вредных веществ, что становится основной причиной нарушения ее работы.

Часто человек может не обращать внимания на проявления заболевания, списывая ухудшение общего состояния на усталость, стресс, плохую экологию.

Почти все болезни печени имеют схожие симптомы, при обнаружении которых следует проверить свой организм. Чтобы вовремя распознать начальные стадии заболевания печени и начать лечение, следует обратить внимание на симптомы: · общая слабость без видимых причин. Печень производит большое количество энергии, которую организм использует для поддержания жизнедеятельности. Поэтому общее недомогание и чувство хронической усталости, внезапная или ярко выраженная слабость являются одними из первых признаков проблем с печенью; · кожные проявления, выраженные в сыпи различного характера, появляющиеся внезапно; · боли в мышцах и суставах, возникающие без объективных причин. Печеночная болезнь может вызвать артрит, который проявляется в отеках, боли и "выкручиваниях" суставов; · повышенная температура тела характерна для всех форм воспалительных процессов, в том числе, происходящих в печени; · увеличение печени, которое можно отследить по стремительному увеличению живота в размере; · потеря аппетита, изменение вкуса, чувство горечи во рту; · желтуха - типичный симптом для заболеваний печени, хоть и проявляется не так часто; · тошнота и рвота могут появляться, если печень серьезно поражена. Когда она не справляется со своей задачей и не обезвреживает токсические вещества, происходит интоксикация организма, которая может проявляться в тошноте и рвоте.

Явные симптомы или тихие "звоночки" могут свидетельствовать о том, что печень просит о помощи. Поэтому не стоит игнорировать профилактику и регулярные обследования этого молчаливого, но важного органа.

В целях профилактики необходимо следовать простым правилам: активный образ жизни и регулярная физическая активность, употребление пищи, богатой клетчаткой, контроль и ограничение продуктов с высоким содержанием жиров, особенно животных жиров и модифицированных растительных масел, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены и профилактические медицинские обследования.

7 октября на платформе YouTube прошел прямой эфир с участием экспертов в области диетологии и нутрициологии из Казахстана и Узбекистана, в рамках которого спикеры рассказали о важности профилактики здоровья печени, поделились советами по здоровому режиму питания и поддержанию физической активности в высоком темпе современной жизни, рассказали о важности поддержки окружения в переходе на более здоровый образ жизни.

Мероприятие инициировано компанией Санофи с целью повышения осведомленности и привлечения внимания общественности к заболеваниям печени. Запись прямого эфира доступна по ссылке.

MAT-KZ-2100462_V1.0_10_2021

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!