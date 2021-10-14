Ученые узнали, как пахнет смерть 

Как заверили исследователи, "запах смерти" является не предвестником смерти, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности.

Ученые из Британии провели эксперимент и выяснили, как по запаху узнать о приближающейся смерти, сообщает zakon.kz со ссылкой на 5 Канал.

Испытуемым предлагалось подвергнуться запахам путресцина, аммиака и воды. И только первый вызвал у них непреодолимую тревогу, хотя исследуемые никогда раньше не чувствовали подобного запаха.

Когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов. Одним из них и является вышеописанный путресцин, - заявил ученый Арно Висмар.

"Запах смерти" также может ассоциироваться с запахом травы. У человека есть древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели и улавливает указанный аромат. Это может быть за год или пол года до трагедии, но рано или поздно он пробуждается.

Как заверили исследователи, "запах смерти" является не предвестником смерти, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности. Такой аромат помогает человеку понять, что повод для тревоги существует, а ему необходимо найти причину предстоящей гибели.

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