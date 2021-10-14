На какой стадии строительства находятся развязки в Алматы 

Аким Алматы поручил ускорить строительство крупных транспортных развязок.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с темпами строительства автодорожных развязок и продления магистральных улиц, сообщает zakon.kz.

На "аэропортовском кольце" ведется строительство трехуровневого путепровода с четырех- и шестиполосным движением. На сегодняшний день завершается возведение одной из двух эстакад по Кульджинскому тракту протяженностью 784 м. В ноябре по ней планируется открыть движение.

Строится 570-метровый туннельный проезд по улице Бухтарминской. На уровне земли предусмотрены все правосторонние съезды, а также выезд на дорогу по направлению в мкр. "Алатау". Развязка позволит исключить пересечения транспортных потоков.

Пропускная способность транспортной развязки по Кульджинскому тракту возрастет на 15%. По ул. Бухтарминской - на 30%. Повысится мобильность порядка 350 тысяч жителей Турксибского района и пригородных населенных пунктов Алматинской области.

Сагинтаев также оценил темпы работ по строительству развязки на пр. Рыскулова - ул. Емцова, состоящей из моста через проспект со съездами во всех направлениях. Протяженность эстакады - 186 метров. Движение по отдельным боковым съездам открыто. Изъяты последние 2 участка, которые задерживали строительство эстакады. В этой связи темпы строительства выросли. Готовность объекта - 80%.

Транспортная развязка позволит увеличить пропускную способность по пр. Рыскулова до 80 тыс. автомобилей в сутки, по ул. Емцова — до 40 тыс. Б. Сагинтаев поручил открыть движение по развязке до конца текущего года.

Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки пр. Абая. Идет строительство участка протяженностью 3,5 км от ул. Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по 3 полосы для движения в каждом направлении, 400-метровая эстакада над ул. Ашимова, устройство тротуаров и велосипедных дорожек.

Готовность объекта составляет порядка 85%. После завершения 600- метрового участка над линией метрополитена планируется к концу года открыть движение по обновленному проспекту.

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В Наурызбайском районе завершается реконструкция ул. Кунаева в мкр. "Таусамалы". Дорогу протяженностью 1,2 километра расширят с 2 до 4 полос с устройством тротуаров, велодорожек и арычной сети. Готовность - 90%. Ведется укладка верхнего слоя асфальта. Сагинтаев поручил завершить работы до конца текущего месяца. В ноябре в рамках благоустройства будут высажены деревья.

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