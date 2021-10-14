Совместные транспортные проекты разработаны в странах ЕАЭС

Постепенно восстанавливается экономика государств союза - Токаев.

Государствами Евразийского экономического союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов, и важно ускорить их реализацию. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Отрадно, что постепенно восстанавливается экономика государств Союза. По данным Евразийской экономической комиссии, за первое полугодие этого года рост валового внутреннего продукта стран Союза составил 4,5%. Совокупный валовый внутренний продукт достиг почти 900 млрд долларов. Несмотря на это, внешние риски и факторы неопределенности все еще высоки, - отметил президент на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Он добавил, что важно развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, так как формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилит экономическое влияние Союза на мировые товарные потоки.

Государствами Союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов. Важно не только ускорить ее реализацию, но и создать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее, призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству, - сказал Президент Казахстана.

По его словам, комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров и предложить конкретные меры по их устранению.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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