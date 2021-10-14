Пермского стрелка отправили в СИЗО

Там он проведет два месяца.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова отправили в СИЗО на два месяца, передает zakon.kz.

"Вечерняя Москва" сообщает, что в Пермской краевой больнице прошло выездное судебное заседание, на котором Тимуру Бекмансурову избрали меру пресечения. Сегодня его выписали и отправили в СИЗО на два месяца.

Стрелок полностью признал свою вину.

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20 сентября Бекмансуров зашел в университет и убил шестерых и ранил 47 человек. Его ранили при задержании. Бекмансурову провели несколько операций и ампутировали ногу.

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