Сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным - Токаев

Президент напомнил, что в сентябре этого года между ЕАЭС и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, и теперь уже нужно направить работу в практическое русло.

С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным, сказал на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Вместе с тем переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет. Рынки Монголии и Индонезии изучаются более двух лет. Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по переговорному сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление связано с пандемией, но постепенно, выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить, - сказал Токаев.

Президент добавил, что сегодня также важно активно наращивать сотрудничество с ШОС, и первый важный шаг в этом направлении уже сделан.

Глава государства напомнил, что в сентябре этого года между ЕАЭС и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, и теперь уже нужно направить работу в практическое русло.

Кроме того, по его словам, было бы интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением - ВРЭП, так как предпосылки к достижению положительных результатов имеются.

Я напомню, что соглашение о создании ВРЭП подписано 15 ноября 2020 года в Ханое. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли плюс. Плюс означает, что данная организация открыта для сотрудничества с другими странами и охватывает 10 государств. Это Индонезия, Лаос, Камбоджа, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также 5 государств, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле. Это Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Предпосылки к достижению положительных результатов имеются. Так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписано нами с двумя его членами - Сингапуром и Вьетнамом, - объяснил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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