Зарубежные эксперты высоко оценили организацию международной конференции в Таразе

По словам эксперта, в Казахстане ведется большая работа по достижению межнационального согласия.

Зарубежные эксперты, принимающие участие в международной конференции в Таразе, высоко оценили организацию данного мероприятия, отметив, что опыт Казахстана в вопросах профилактики и предупреждения, урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов уникален и востребован не только на территории страны, но далеко за ее пределами, сообщает zakon.kz.

Тема конференции и поиск эффективных формул, достижения межэтнического и межнационального согласия – это тема исключительно острая и актуальная не только для Казахстана, но и для Российской Федерации и целого ряда стран. Потому что современные этнополитические конфликты и вообще этническая политизация любых конфликтов, которые возникают по разным поводам и основаниям, – это самые сложно протекающие конфликты, самые опасные для политической и социальной стабильности и самые трудно разрешимые. В этом отношении любой опыт эффективного урегулирования и разрешения этих конфликтов ценится сегодня на вес золота. Казахстан обладает уникальным опытом выявления и стабилизации подобного рода конфликтов и их разрешения, - отметил профессор Московского государственного университета им. М. Ломоносова, доктор политических наук, президент российской Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

По словам эксперта, в Казахстане ведется большая работа по достижению межнационального согласия, действует Ассамблея – очень эффективный инструмент и механизм в достижении согласия и консенсуса в согласовании интересов между различными этническими составляющими казахстанского народа.

В этом отношении мы видим отлично выстроенную, правильно выверенную, сбалансированную государственную политику в этой области. Я убежден в том, что опыт, которым обладает Казахстан в сфере профилактики и предупреждения, урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов, востребован во многих странах мира. В частности, для нас, представителей Российской Федерации, этот опыт будет очень полезен для использования в нашей работе. Отдельно хотел бы отметить прекрасную организацию этого очень важного мероприятия со стороны акимата области, и то, что Казахстан на правительственном уровне уделяет внимание этим вопросам. Это свидетельствует об очень грамотной и зрелой государственной политике.

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