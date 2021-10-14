Реформаторской политике Казахстана аплодирует Европа – экспертное мнение

Казахстан четко привержен истинно демократическим и гуманистическим ценностям, завоеванным на пути Независимости.

По мнению международных экспертов, в своей реформаторской политике Казахстан приближается к стандартам либеральной демократии, и эти политические, социальные и общественные достижения не остались без внимания мирового сообщества и, в первую очередь, в Европе, сообщает zakon.kz.

Речь, в частности, идет об отмене смертной казни. Так, в статье эксперта по геополитике, президента консалтинговой компании ARES Stratégie Матьё Анкез "Казахстан: реформаторская политика, которой аплодирует Европа", опубликованной на сайте политического журнала Politique Matin, говорится: "Благодаря своим последовательным реформам Казахстан приближается к стандартам, свойственным либеральной демократии. Эти политические, социальные и общественные достижения не остались без внимания международных организаций, в первую очередь, в Европе. Символическая дата обманчива. Хотя Казахстан официально отменил смертную казнь 2 января 2021 года, но вот уже почти 20 лет в этой стране с населением около 19 миллионов человек не было ни одного исполнения высшей меры наказания.

Для этой большой республики – территория Казахстана является второй по величине страной на евразийском континенте после России и девятой по площади страной в мире – этот крупный шаг в области прав человека является самым недавним в череде реформ, которые в настоящее время преобразовывают страну. Своей внутренней политикой, а также дипломатической и экономической открытостью по отношению к внешнему миру Казахстан с каждым годом все больше демонстрирует готовность соответствовать международным стандартам, в частности, в вопросах сотрудничества.

Недавнее выступление Касым-Жомарта Токаева на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН – новое тому подтверждение. "Во многих отношениях пандемия [COVID-19] выявила нашу уязвимость и подчеркнула решающее значение мультилатерализма и международной солидарности. Мы должны восстановить более справедливый, устойчивый и гуманный мир. Этот вопрос должен быть решен с точки зрения глобальной этики и солидарности", - заявил глава государства. Его избрание во главу страны в 2019 году само по себе резонировало как доказательство открытости к еще большей демократии".

Как известно, 2 января 2021 года Казахстан ратифицировал Второй Факультативный Протокол, направленный на отмену смертной казни, за исключением тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

В настоящее время в Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Смертную казнь предполагается оставить только в четырех статьях УК РК, а именно - за тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, совершенные в военное время.

Между тем на заре независимости Казахстана смертная казнь допускалась по 26 особо тяжким преступлениям. Затем в 1997 году, когда принимался Уголовный кодекс, эта цифра снизилась до 18. В 2014 году высшая мера наказания была предусмотрена по 17 статьям Уголовного кодекса. Однако за все эти годы в Казахстане ни разу не применялась статья о смертной казни, суды, пользуясь альтернативой, выносят решение о пожизненном лишении свободы.

В декабре 2003 года в Казахстане вышел указ о введении бессрочного моратория, который будет действовать вплоть до полной отмены смертной казни. Второй Факультативный Протокол, ратифицированный Казахстаном в начале этого года, обязывает принимать все необходимые для этого меры.

Свою позицию в отношении отмены смертной казни в Казахстане редакции озвучили эксперты.

Халида Ажигулова, доктор права PhD, ассоциированный профессор права Евразийского технологического университета

- Как ученая и юрист по правам человека, я поддерживаю отмену смертной казни. Согласно многочисленным научным исследованиям, наличие смертной казни, к сожалению, не сдерживает преступников от совершения убийства и иных особо тяжких преступлений. Тому пример - серийные убийцы в разных странах мира и в разные исторические периоды, которые совершали свои преступления, несмотря на наличие смертной казни.

Также считаю, что пожизненное заключение – это более суровое наказание для самого преступника, а также более справедливое наказание с точки зрения прав и законных интересов пострадавших лиц. В случае убийства у убитого лица часто остаются члены семьи на иждивении – малолетние дети, пожилые родители. Согласно казахстанскому законодательству, все осужденные к лишению свободы обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения, с оплатой труда. Считаю, что за свое страшное преступление преступник должен всю оставшуюся жизнь выплачивать моральный ущерб родственникам убитой жертвы. Это его пожизненный долг - помогать содержать семью человека, чью жизнь он умышленно оборвал.

Руководитель Института анализа религиозной ситуации и религиоведческой экспертизы Ержан Байбол

По моему мнению, ратификация нашей страной Второго факультативного Протокола, направленного на отмену смертной казни, показала всему мировому сообществу, что Казахстан четко привержен истинно демократическим и гуманистическим ценностям, завоеванным на пути Независимости.

Следует отметить, что Конституция Казахстана и такие акты международного права, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, расценивают право на жизнь в качестве высшей и незыблемой ценности демократического общества.

С момента обретения Независимости Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был избран курс на построение демократического государства, который следует всем основополагающим принципам международного права. В 2003 году им был подписан указ о введении моратория на смертную казнь. Поэтому нынешнее решение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отмене смертной казни стало логическим продолжением инициативы Елбасы.

О решении по присоединению ко Второму факультативному Протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах глава государства заявил в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что Казахстан нацелен на реализацию основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В целом, считаю, наша страна еще раз доказала мировому сообществу незыблемость политики нашего государства по построению демократического государства.

Торгын Нурсеитова

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