Мамин проинспектировал реализацию крупных проектов транспортной инфраструктуры

Премьер совершил рабочий визит в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области.

Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры — автодорог "Усть-Каменогорск – Талдыкорган", "Калбатау – Майкапшагай", "Ушарал – Достык", "Караганда – Балхаш – Капшагай", "Мерке – Бурылбайтал", передает zakon.kz.

Пресс-служба премьер-министра сообщает, что по проекту строительства автодороги "Усть-Каменогорск – Талдыкорган" протяженностью 768 км (по территории Восточно-Казахстанской области – 454 км, Алматинской области – 314 км) главе правительства доложили о завершении основных работ и открытии до конца года автомобильного движения. По проекту реконструкции трассы "Калбатау–Майкапшагай" протяженностью 415 км открыто движение на 127 км, полное завершение работ запланировано на 2022 год.

По автодороге "Ушарал – Достык" сдано в эксплуатацию 145 из 180 км. Полное завершение работ запланировано на первое полугодие 2022 г. В Карагандинской области премьер-министр проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог "Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – Курты – Капшагай" общей протяженностью 946 км. В текущем году будет обеспечено движение по 765 км, по четырехполосной дороге. По автодороге "Мерке – Бурылбайтал" (262 км) будет полностью открыто движение.

В Усть-Каменогорске главе правительства доложили о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта — длина ВПП увеличена до 2800 м, ширина – до 60 м. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлена новая система светосигнального оборудования. Запланировано завершение строительства грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения грузов на 100 тонн. Премьер-Министру также было доложено о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал с завершением 1 мая 2022 года.

В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в т.ч. 5 тыс. км республиканского значения, 3,4 тыс. км – местной сети. На дорожно-строительных работах задействовано порядка 200 тыс. человек. В т.г. будут завершены работы на 5,1 тыс. км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим и будет выполнен в 2022 г. В рабочей поездке приняли участие акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Алматинской области — Амандык Баталов, Карагандинской области — Женис Касымбек, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы и др.

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