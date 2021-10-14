Массовая драка в Таразе попала на видео

Детали произошедшего пока неизвестны.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть города около 1:22. В одном из кафе неизвестные устроили драку, передает zakon.kz.

Что послужило причиной конфликта пока не установлено.

По данному факту на основании пункта 2 части 3 статьи 293 УК РК проводится досудебное расследование. Вместе с тем, напоминаем, что в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК данные уголовного дела не подлежат разглашению в интересах следствия. пресс-служба ДП Жамбылской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!