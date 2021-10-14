Цистерны с топливом сошли с рельсов в Алматы

Возгораний не произошло, жертв и пострадавших нет.

В соцсетях появились сведения о том, что на железной дороге у аэропорта Алматы опрокинулись цистерны с топливом. ДЧС сообщает, что розлива легковоспламеняющихся жидкостей не было, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы, по предварительной информации, сошли на подходе к порту с рельсов две цистерны с топливом.

В ДЧС Алматы рассказали, что сегодня, 14 октября стало известно о сходе колесных пар двух цистерн. В 17:53 12 пожарных и спасателей были направлены к железнодорожным путям в Турксибский район.

Однако розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло, жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

В пресс-службе МИИР РК уточнили, что вагон принадлежит заправочной станции "Альмерек".

Колесная пара — это элемент ходовой части рельсовых транспортных средств, представляющий собой пару колес, посаженных на ось и всегда вращающихся вместе с осью как единое целое.

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