Полиция Алматинской области провела спецоперацию

У закладчика изъяты полиэтиленовые пакеты с гашишем.

Спецоперация по задержанию наркосбытчика прошла в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В сентябре текущего года сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Алматинской области была получена информация о том, что гражданин С. сбывает наркотические средства на территории Талгарского района.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий у 45-летнего гражданина С. приобретено вещество, признанное наркотическим средством гашиш, весом 5,07 грамм. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 ч. 1 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе досудебного расследования по возбужденному уголовному делу 11 октября этого года в ходе спецоперации стражи порядка остановили легковую автомашину, на которой передвигался подозреваемый. При личном обыске в присутствии понятых у него изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения, имеющее специфический запах, расфасованное в четыре полиэтиленовых свертка.

Экспертиза признала данное вещество наркотическим средством гашиш, весом 228,14 грамма. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 ч. 3 п. 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере". пресс-служба ДП Алматинской области

Подозреваемый до вопроса об избрании меры пресечения водворен в ИВС.

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