Счетный комитет выявил ряд проблем во время аудита "Казпочты"

В счетном комитете заявили, что установлен ряд проблем, выявленных по итогам аудита за период с 2018 по 2020 год.

14 октября 2021 года состоялось очередное заседание Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, на котором рассмотрены итоги аудита эффективности управления активами АО "Казпочта", сообщает zakon.kz.

Общество имеет самую широкую филиальную сеть в стране 3024 производственных объектов, в том числе: Центральные операционные участки - 187 ед., Стационарные отделения почтовой связи - 2 026 ед., Пункты почтовой связи - 508 ед., Передвижные отделения почтовой связи - 106 ед., Пункты приема платежей - 197 ед.

В Счетном комитете заявили, что установлен ряд проблем, выявленных по итогам аудита за период с 2018 по 2020 год.

В частности, АО "Казпочта" не исполняются стратегические ключевые показатели деятельности. Так, за 2018 год не достигнуто 29% КПД (2 из 7 показателей), за 2019 год - 72% (5 из 7 показателей) и за 2020 год - 86% ключевых показателей деятельности (6 из 7 показателей). пресс-служба Счетного комитета

За последние три года АО "Казпочта" систематически снижается в рейтинге Всемирного почтового союза (2017 год - 46 место, 2018 год - 49 место, 2019 год - 52 место). Учитывая темпы снижения в рейтинге, имеются риски недостижения АО "Казпочта" поставленной цели - войти в число 20 ведущих почтовых компаний по версии Всемирного почтового союза.

С 2017 года субсидируются убытки, полученные АО "Казпочта" от оказания универсальных услуг связи в сельской местности.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан допущены нарушения, приведшие к необоснованной выплате субсидий в пользу АО "Казпочта". Так, возмещены убытки при оказании услуг по распространению периодических печатных изданий по подписке в городской местности. пресс-служба Счетного комитета

Построенное и принятое в эксплуатацию более года назад здание Цифрового офиса в городе Туркестан стоимостью 1 млрд тенге в настоящее время не эксплуатируется. Здание принято в эксплуатацию при его неполной готовности и не в соответствии с проектно-сметной документацией.

По результатам государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 163,9 млн тенге, из них по бухгалтерскому учету на сумму - 0,6 млн тенге, неэффективное планирование - 678,3 млн. тенге, неэффективное использование - 47,4 млн тенге, экономические потери на сумму 6,9 млн тенге, а также 32 факта процедурных нарушений и два системных недостатка.

По итогам заседания Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по совершенствованию нормативно-правовых актов, обеспечению эффективности управления активами, управления и использования бюджетных субсидий. АО "Казпочта" даны поручения по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований отраслевого законодательства.

В уполномоченные органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях направлены два материала. пресс-служба Счетного комитета

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